Manisa Hava Durumu! 13 Mart Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 ile 3 derece arasında seyredecek. Hava genel olarak güneşli. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 15 km/s civarında olacak. Nem oranı %73 seviyelerinde kalacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklık 18 derece civarına ulaşacak. 15 Mart Pazar günü sıcaklık 17 derece olacak. 16 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı yine 17 derece civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli kalacak.

Bu güzel havayı dışarıda vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Rüzgar hızı 15 km/s civarında olacak. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek iyi bir fikir olacaktır.

Sonuç olarak, Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirin. Açık hava etkinlikleri planlayın ve doğanın tadını çıkarın.