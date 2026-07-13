Manisa Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklığın 36 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 1,4 kilometre. Nem oranı ise %14 civarında. Bu koşullar, havanın kurak ve bunaltıcı olacağını gösteriyor. Bu nedenle bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da bir o kadar gereklidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık 34 derece olacaktır. 15 Temmuz Çarşamba günü bu sıcaklık 35 dereceye yükselecek. 16 Temmuz Perşembe günü ise 36 dereceye ulaşabilir. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektirir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek de ihmal edilmemelidir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Manisa'daki bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almanız sağlığınızı korumak için esastır.