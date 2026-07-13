HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 13 Temmuz 2026'da sıcak ve güneşli bir hava durumu hakim. Sıcaklık 36 derece civarında, nem oranı ise %14 olarak ölçülüyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor. Güneş ışınlarından korunmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek bu sıcak günlerde sağlığı korumak açısından önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının devam etmesi bekleniyor.

Manisa Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklığın 36 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 1,4 kilometre. Nem oranı ise %14 civarında. Bu koşullar, havanın kurak ve bunaltıcı olacağını gösteriyor. Bu nedenle bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da bir o kadar gereklidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık 34 derece olacaktır. 15 Temmuz Çarşamba günü bu sıcaklık 35 dereceye yükselecek. 16 Temmuz Perşembe günü ise 36 dereceye ulaşabilir. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektirir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek de ihmal edilmemelidir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Manisa'daki bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almanız sağlığınızı korumak için esastır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildilerBakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildiler
AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.