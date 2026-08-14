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Manisa Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34-35 derece arasında ölçülürken, gece 21-22 dereceye düşecek. Nem oranı %50 seviyesinde beklenirken, rüzgar hızı 14 km/saat tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Sıcak havalarda dışarıda vakit geçireceklerin düşük yağış ihtimaline karşı dikkatli olmaları önem taşıyor. Güneş ışınlarından korunmak ve su tüketmek ise hayati önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü, Manisa'da hava sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 35 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında düşecek. Nem oranı %50 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 14 km/saat tahmin ediliyor. Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 15 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklık 33 - 34 derece olacak. Gece saatlerinde ise 20 - 21 derece civarında bir sıcaklık öngörülüyor. 16 Ağustos Pazar günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava durumu güneşli olacak. Bu dönemde yağış ihtimali oldukça düşük. Yaklaşık %10 civarında.

Sıcak havalarda öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlandırılmalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketilmesi gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda güneş kremi kullanmak da önemli.

Manisa'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli. Dışarıda vakit geçireceklerin, öğle saatlerinde, gerekli önlemleri alması önerilir. Güneş ışınlarından korunmaları ve bol su içmeleri önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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