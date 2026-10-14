Manisa Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 14 Ekim 2026 tarihinde hava durumu önemlidir. Bugünkü hava, genel olarak güneşli bir gün sunuyor. Sıcaklık, 20 derece civarında seyrediyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık birkaç derece artacak. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerine ulaştıkça sıcaklık 22 dereceye çıkıyor.

Gün içinde hafif bir rüzgar etkili olacak. Bu rüzgar, sıcak havayı keyifli hale getirir. Dışarıda vakit geçirenler için faydalı bir unsurdur. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, güneşli saatlerde şapka takmayı düşünün. Güneş gözlüğü kullanmak da iyi bir fikir olabilir. Yanınızda su bulundurmak, güneş altında ferahlamanızı sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Beklenen sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığında mevsimsel geçişler hissedilebilir. Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise bulutlu bir hava bekleniyor. Zaman zaman yerel olarak yoğun yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Doğanın bu değişken davranışlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hafta sonu plan yaparken hava koşullarını düşünmelisiniz. Uygun kıyafetler tercih etmek size yardımcı olur. Yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dış mekan etkinliklerinizi hava tahminlerine uyacak şekilde planlamak, gününüzü koruyabilir.

Manisa hava durumu 14 Ekim 2026'da genel olarak güneşli ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde değişiklikler olabilir. Hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, her zaman yararınıza olacaktır. Keyifli bir hafta geçirmenizi dileriz!