Manisa Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33 - 34 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 20 - 21 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Ege Akdeniz ikliminin özelliklerini yansıtıyor. Ağustos ayı ortalamasıyla uyumlu bir durum söz konusu. Hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali düşük.

16 Ağustos Pazar günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 32 - 33 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 19 - 20 derece olarak tahmin ediliyor. 17 Ağustos Pazartesi, bol güneş ışığı göreceğiz. Gündüz sıcaklık 33 - 34 derece olarak bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 16 - 17 derece olacak.

18 Ağustos Salı günü, parlak güneş ışığında sıcaklık 34 - 35 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 17 - 18 derece civarında kalacak. Bu sıcak ve güneşli hava şartlarında dikkatli olmak önemli. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bazı önlemler alınmalı. Gölgesiz alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak önerilir. Şapka takmak da önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikleri yaşanabilir. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var.