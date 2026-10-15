Manisa Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 15 Ekim 2026. Manisa'nın hava durumu doğal güzelliklerle harmanlanmış. Şehirdeki sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişiyor. Atmosfer sakin. Sabah saatlerinde hava hafif serin. Öğleye doğru sıcaklık yükseliyor. Gökyüzü kısmen kapalı. Bu, güneşin ışınlarından mahrum kalacağınız anlamına gelmiyor.

Manisa'da nem oranı yüksek. Bu durum, gündüzleri hafif bir bunaltıcılık hissi yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar su almalı. Hafif giysiler tercih etmek de faydalı. Gün içindeki bulutluluk durumu değişebilir. Açık havada kalabalık etkinlikler için hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günler Manisa'da keyifli geçecek. Sıcaklıklar 18 - 23 derece arasında olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklık artabilir. Özellikle Pazar günü güneş daha fazla görünecek. Dışarıda aktiviteleri destekleyecek gibi görünüyor. Ekim ve Kasım başında ani hava değişimleri yaşandı. Hava tahminlerine dikkat etmek akıllıca olacak.

Açık alanlarda beklenen değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiyeleri ve uygun giyimleri yanınızda bulundurmalısınız. Hava değişikliklerine karşı önlem almak faydalı. Manisa’nın güzelliklerinden faydalanmak için iklim koşullarını göz önünde bulundurun. Keyifli anların kapısını aralayabilirsiniz.

Manisa'nın bugünkü hava durumu yaz günlerini andırıyor. Önümüzdeki günlerde sonbaharın sıcak yüzü görünecek. Doğanın sunduğu anların tadını çıkarın. Herkesin keyif alacağı bir Manisa sizleri bekliyor!