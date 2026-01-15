HABER

Manisa Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 15 Ocak'ta hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 13-14 derece seviyesinde, gece ise 2-3 derece arasında değişecek. 16 Ocak'ta biraz soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 14-15 dereceye, gece ise 3-4 dereceye düşecek. 17 Ocak'ta sıcaklıklar daha da düşecek. Rüzgarlı günlerde kalın giysiler tercih edilmeli. Yağış beklenmiyor, bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat sunuyor.

Ufuk Dağ

Bugün 15 Ocak 2026 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13-14 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 2-3 derece arasında seyredecek. Bu, Manisa’daki hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

16 Ocak Cuma günü, hava biraz daha soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece, gece ise 3-4 derece olacak. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 8-9 dereceye düşecek. Gece ise 0-1 dereceye kadar inebilir. 18 Ocak Pazar günü, hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 7-8 derece, gece ise -3 ile 0 derece arasında olacak. Bu da önümüzdeki günlerde hava durumunun daha serin ve soğuk olacağına işaret ediyor.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları önemli ölçüde düşecek. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgarlık veya mont gibi koruyucu giysileri tercih etmekte yarar var. Gündüz saatlerinde hava daha ılıman olduğu için kat kat giyinmek en iyi yaklaşım olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sağlıyor. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalıyız. Uygun giysiler seçmek sağlık açısından önemlidir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
