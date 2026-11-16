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Manisa Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 16 Kasım Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu serin ve bulutlu. Gün içinde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda hafif bir ceket giymek uygun olurken, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Yerel halkın kış hazırlıkları yapması önemli. Hava koşullarına dikkat ederek dışarı çıkmak, hem sağlık hem de güvenlik açısından faydalı olacaktır.

Manisa Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Manisa'da 16 Kasım Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, kış hazırlıkları için fırsat sunuyor. Bugün Manisa'da serin ve bulutlu bir hava var. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Dışarıda hafif bir ceket giymek uygun olacaktır. Şehrin doğal güzelliklerinde yürüyüş yapmayı planlayanlar için ani soğuma riski yok. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. Bu nedenle, dışarı çıkmadan önce uygun önlemler almak faydalı olacaktır.

Manisa'nın iklimi mevsimsel etkilerden etkileniyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yerel halk, bu havalarda dikkatli olmalı. Özellikle otomobil sürümünde ve ziyaretlerde tedbirlere uyulmalı. Islak zeminlerde kayma riski mevcut. Hem trafik hem de yaya trafiği açısından önem taşıyor. Meteorolojik verilere göre, serin hava önümüzdeki günlerde devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava genellikle serin kalacak. Ancak bazı günlerde sıcaklıklar 18 dereceye düşebilir. Pazartesi akşamı sıcaklık gece saatlerinde 15 dereceye inebilir. Soğuk havalarda dışarıda geçirilen süreyi kısıtlamak önemli. Kalın giyinmek ve hazırlıklı olmak sağlığımız açısından faydalı. Yüksek nem oranı, hissedilen soğuk havayı artırabilir. Bu nedenle sıcak içecek tüketmek bağışıklık sistemine iyi gelecektir.

Manisa'daki hava durumu, sakinlere soğuk hava şartlarına hazırlanma fırsatı sunuyor. Günlük aktivitelerinde dikkatli olmaları gerekiyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmak önemlidir. Bu, keyifli ve güvenli zaman geçirmeyi sağlar. Hava durumu tahminlerini takip etmek, Manisa'da yaşam kalitesini artıran bir unsur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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