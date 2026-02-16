Manisa Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 16 Şubat 2026 Pazartesi günü Manisa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 7 derece olacak. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Karla karışık yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Yağmurlu hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde 12 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar 15 km/saat olacak. Akşam saatlerinde tekrar 12 km/saat hızla esecek. Gece saatlerinde rüzgar 30 km/saat hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %91, gündüz %78, akşam %86 ve gece %82 seviyelerinde olacak.

Manisa'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenliğini sürdürecek. 17 Şubat Salı günü sıcaklık 12 ile 15 derece arasında olacak. Yer yer şiddetli sağanaklar görülebilir. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların devam etmesi muhtemel. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklık 15 ile 18 derece arasında olacak. Daha sıcak hava koşulları hakim olabilir. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli koşullar bir arada görülecek. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 14 ile 16 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar devam edebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlık açısından gereklidir.