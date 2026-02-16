HABER

Manisa Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu 16 Şubat 2026 tarihinde değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece olarak ölçülürken, gündüz 10 dereceye çıkacak. Akşam sıcaklığı 6 derece seviyelerine düşerek hafif yağışlı koşullar devam edecek. Gece saatlerinde ise 11 dereceyi görecek yağmurlar bekleniyor. Rüzgarın sabah 12 km/saat, gündüz 15 km/saat, akşam 12 km/saat, gece 30 km/saat hızla eseceği öngörülüyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 16 Şubat 2026 Pazartesi günü Manisa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 7 derece olacak. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Karla karışık yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Yağmurlu hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde 12 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar 15 km/saat olacak. Akşam saatlerinde tekrar 12 km/saat hızla esecek. Gece saatlerinde rüzgar 30 km/saat hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %91, gündüz %78, akşam %86 ve gece %82 seviyelerinde olacak.

Manisa'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenliğini sürdürecek. 17 Şubat Salı günü sıcaklık 12 ile 15 derece arasında olacak. Yer yer şiddetli sağanaklar görülebilir. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların devam etmesi muhtemel. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklık 15 ile 18 derece arasında olacak. Daha sıcak hava koşulları hakim olabilir. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli koşullar bir arada görülecek. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 14 ile 16 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar devam edebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlık açısından gereklidir.

