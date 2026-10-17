Manisa Hava Durumu! 17 Ekim Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

17 Ekim Cumartesi 2026 tarihi için Manisa'da hava durumu ılık ve hoş bir gün yaşatacak. Bugün hava genel olarak güneşli ve açık olacak. Sıcaklık ise 19 ile 22 derece arasında değişecek. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, hafif kıyafet giymeniz yeterli olacaktır. Sabah saatlerinde serinlik hissedebilirsiniz. Bu nedenle ince bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olabilir. Manisa'nın doğal güzelliklerinde yürüyüş yapmak için harika bir gün sizi bekliyor.

Öğle saatlerinde güneş kendini tam anlamıyla gösterecek. Bu durum, dış mekan aktiviteleri için uygun bir atmosfer oluşturacak. Akşam saatlerine doğru hava biraz daha serinleyebilir. Dışarıda geçireceğiniz zamana göre giyiminizi buna göre ayarlamanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu çok da değişken olmayacak. Manisa genelinde 18 Ekim Pazar günü hafif bir serinleme bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında hissedilecek. Bu tarihte biraz daha serin bir hava deneyimleyebilirsiniz. Ancak genel olarak açık bir hava durumu hakim olacak. 19 Ekim Pazartesi beklenen sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında seyredecek. Genellikle güneşli bir gün geçireceksiniz.

Bu dönemde hava sıcaklıkları dengesiz bir şekilde yükselebilir ya da alçabilir. Dikkatli olmalısınız. Özellikle soğuk havalarda dışarıda olmanız gerekiyorsa mevsim şartlarına uygun giyinmelisiniz. Güneşli günlerde şapka ve güneş kremi kullanmayı da ihmal etmeyin. Sıcak havanın altında uzun süre kalmak, doğru önlemler alınmadığında rahatsızlıklara ya da sağlık sorunlarına yol açabilir.

Neticede, Manisa'da 17 Ekim Cumartesi için olumlu bir hava durumu öngörülmektedir. Dışarıda keyifle vakit geçirebilir ve gelecekteki hava durumu tahminlerine göz atarak hazırlığınızı yapabilirsiniz. Manisa'nın keyfi, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken güneşli günlerle dolu olmaya devam edecek gibi görünüyor.