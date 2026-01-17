Manisa Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi, Manisa'da hava durumu soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 8 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 3 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %58 ile %96 arasında değişecek. Rüzgar saatte 13 km hızla esecek. Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalı. Donma riskine karşı tedbir almak önemlidir.

18 Ocak Pazar günü hava biraz daha soğuyacak. Gündüz sıcaklığının 8 derece, gece sıcaklığının ise 1 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %40 ile %87 arasında değişecek. Rüzgar saatte 19 km hızla esecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklığı 5 derece, gece sıcaklığı ise 1 derece civarında öngörülüyor. Nem oranı %63 ile %88 arasında olacak. Rüzgar hızı saatte 20 km civarında tahmin ediliyor.

Soğuk hava koşullarında kalın giysiler giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızı arttıkça hissedilen sıcaklık daha da düşecek. Bu nedenle rüzgâra karşı koruyucu giysiler kullanmak faydalı olabilir. Sıcak içecekler tüketmek de vücudun sıcak kalmasına yardımcı olacaktır. Soğuk günlerde sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat etmelisiniz.