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Manisa Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 18 Ekim Pazar 2026 tarihi, güneşli ve keyifli bir hava durumu sunuyor. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda yürüyüş yapmak ve açık alan aktiviteleri için ideal koşullar mevcut. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlık açısından önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa'nın 18 Ekim Pazar 2026 tarihindeki hava durumu, sakin bir gün geçirileceğini gösteriyor. Sıcaklık genel olarak 20 derece civarında bekleniyor. Güneş parlayacak ve açık bir hava hâkim olacak. Manisa halkı dışarıda zaman geçirmek için uygun koşullarla karşılaşacak. Caddelerde yürüyüş yapmak, parklarda dinlenmek veya açık alan aktiviteleri için bu sıcaklık idealdir.

Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak. Akşamları sıcaklık ise 15 dereceye düşecek. Gün içinde hafif giysiler tercih edilebilir. Ama akşam saatlerinde hafif bir ceket veya hırka almak iyi olur. Manisa hava durumu açısından oldukça keyifli bir gün sunuyor. Dışarıda yapılacak aktiviteler için güzel bir fırsat var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişim gösterecek. Manisa'nın hava durumu tahminleri gündüzleri 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise 13 ile 16 derece arasında olacak. Gelecek günlerde hafif yağışlı günler de olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, yanlarına bir şemsiye almayı düşünebilir. Hafif yağışlı havalara uygun giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler, sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, sonbaharın bu dönemlerinde vücut sağlığına dikkat etmekte fayda var. Dışarıda uzun süre kalanların uygun giysilerle havanın değişimlerine karşı önlem alması önerilir.

Manisa'da 18 Ekim Pazar 2026 tarihi için keyifli bir hava durumu bekleniyor. Günlük aktiviteleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmayı unutmamalısınız. Önümüzdeki günlerde dikkat ve hazırlık ile Manisa'nın güzel hava şartlarından faydalanmak mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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