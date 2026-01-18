HABER

Manisa Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 7 dereceyi bulacak, gece ise 0 derece seviyelerine düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar gündüz 7-9 derece, gece ise 0-2 derece arasında değişecek. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Buzlanma riski nedeniyle gerekli önlemleri almak, güvenli yolculuk için şarttır. Kat kat giyinmek ve uygun aksesuarlar kullanmak önerilmektedir.

Taner Şahin

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu genellikle güneşli. Ayrıca, parçalı bulutlu bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında. Gece ise 0 derece civarında seyredecek. Nem oranı %87, rüzgar hızı 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:23, gün batımı ise 18:14 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 8 derece civarında olacak. 20 Ocak Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 derece civarında seyredecek. 21 Ocak Çarşamba günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 9 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 7-9 derece arasında değişecek. Geceleri ise 0-2 derece arasında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek önerilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Sıcak tutan aksesuarlar kullanmak da faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalı. Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınmalıdır. Yolculuk yaparken, yolda oluşabilecek buzlanma riski göz önünde bulundurulmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması önerilir.

Manisa'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları gündüzleri 7-9 derece, geceleri ise 0-2 derece arasında değişecektir. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Manisa
