Safra kesesini adeta dip bucak temizliyor! Tıkalı damarlar için mucize karışım

Basit ama besleyici iki gıda olan yoğurt ve keten tohumu birlikte tüketildiğinde sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda vücuda destek sağlayabiliyor. Uzmanlara göre bu ikili, özellikle safra kesesini adeta dip köşe temizliyor ve damar sağlığını koruyor.

Gökçen Kökden

Mutfağın demirbaşı yoğurt, keten tohumuyla birlikte tüketildiğinde besin değerleri katlanarak yükselen bir kombinasyona dönüşüyor. Probiyotik bakımından zengin olan yoğurt ile yüksek lif içeren keten tohumu, özellikle sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayabiliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Yoğurt, bağırsaklarda yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olan probiyotikler içeriyor. Keten tohumu ise yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirimin daha rahat gerçekleşmesine katkı sağlayabiliyor. Bu iki gıdanın birlikte tüketilmesi, bağırsak sağlığını destekleyen doğal bir beslenme alternatifi olarak görülüyor.

KARACİĞER VE SAFRA SİSTEMİ İÇİN TAM DESTEK

Beslenme uzmanlarına göre liften zengin besinlerin tüketimi, sindirim sisteminin yanı sıra karaciğerin daha düzenli çalışmasına da katkı sağlayabiliyor. Keten tohumu içeriğindeki lif ve bitkisel bileşiklerle bu sürece destek olurken yoğurt da sindirimi kolaylaştırarak vücudun genel dengesine yardımcı oluyor. Yoğurt ve keten tohumu karışımı safra asitlerinin döngüsünü düzenliyor ve karaciğerin safra üretimi sağlamasına destek oluyor. Böylelikle kesede taş oluşma riski azalıyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR

Keten tohumunun içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri ve bitkisel bileşikler, kalp ve damar sağlığı açısından önemli besin öğeleri arasında gösteriliyor. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yoğurt ise protein ve kalsiyum içeriğiyle genel beslenmeye katkı sağlıyor.

NASIL TÜKETİLİR?

Beslenme uzmanları, keten tohumunun genellikle öğütülmüş şekilde tüketilmesini öneriyor. Bir kase yoğurdun içine bir tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu eklenerek pratik bir ara öğün hazırlanabiliyor. Ancak her besinde olduğu gibi aşırı tüketimden kaçınılması ve özellikle kronik hastalığı olan kişilerin düzenli tüketim öncesinde uzman görüşü alması tavsiye ediliyor.

