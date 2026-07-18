Manisa Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 37 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde daha da hissedilecek. Rüzgar hafif esecek. Bu, sıcak havayı biraz hafifletebilir.

Manisa'daki hava durumu, önümüzdeki günlerde benzer şekilde olacak. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 38 derece civarında tahmin ediliyor. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 39 dereceye çıkacak. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 40 dereceyi bulacak. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Güneş ışınları dik açıyla gelir. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Şapka takmak cilt koruması açısından önemlidir. Evde serin ortamlarda kalmak ve gereksiz eşyaları güneşe maruz bırakmamak gerekir.

Manisa'da 18 Temmuz Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. Sıcak havaya karşı önlemler almak, sağlığınızı korumak için önemlidir.