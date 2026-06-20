Manisa Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi, Manisa'da hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca sıcaklık 17 ile 30 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava 17 derece olacak. Hava güneşli ve keyifli. Öğle saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Hava kısmen güneşli olmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hava, yine güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu keyifli görünüyor. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 17 ile 33 derece arasında olacak. Hava tamamıyla güneşli olacak. 22 Haziran Pazartesi, benzer sıcaklıklar söz konusu. Hava, 18 ile 34 derece arasında değişecek. Bu günlerde güneş ışığı oldukça parlak olacak. 23 Haziran Salı günü ise sıcaklık 16 ile 33 derece arasında olacak. Hava bol güneş ışığı ile aydınlanacak. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Dışarıda vakit geçirirken çeşitli önlemler almak faydalı. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmalısınız. Güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Öğle saatlerinde, güneş ışınları güçlü olur. Bu saatlerde gölge alanlarda vakit geçirmek önerilir. Ayrıca, şapka takmak da faydalı olacaktır. Bu şekilde, önümüzdeki günlerde hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz. Sağlığınızı korumayı ihmal etmeyin.