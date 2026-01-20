HABER

Manisa Hava Durumu! 20 Ocak Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava genellikle güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 8 ile 10 derece arasında olurken, gece sıcaklıkları 0 ile 2 dereceye düşecek. Nem oranı %60 ile %70 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise yaklaşık 10 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek, bulutlu ve yağmurlu günler planlarınızı etkileyebilir. Kalın giysiler ve su geçirmeyen ayakkabılar kullanmanız önerilir.

Devrim Karadağ

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı. Manisa'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 8 ile 10 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık 0 ile 2 dereceye düşecek. Nem oranı %60 ile %70 arasında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu 08:20'de, gün batımı 18:20'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba bulutlu bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklık 6 ile 8 derece arasında olacak. 22 Ocak 2026 Perşembe yağmurlu bir gün yaşanacak. Bu gün sıcaklık 10 ile 12 dereceye yükselecek. 23 Ocak 2026 Cuma ise hava bulutlu kalacak. Sıcaklık 11 ile 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın kıyafetler, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmanız önerilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre iç ve dış mekan aktiviteleri planlayabilirsiniz. Yağış olasılığını göz önünde bulundurarak alternatif planlar hazırlamak önemlidir.

Manisa'da hava durumu kış aylarında sık sık değişir. Günlük planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerine göz atmak faydalıdır.

