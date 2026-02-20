Manisa Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla olacak. Sıcaklık 16 derece civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde hava açık kalacak. Öğleden sonra ise bulutlanma artacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Şubat Cumartesi günü yağmur geçişleri olası. Sıcaklık 11 derece civarına düşecek. 22 Şubat Pazar günü ise hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 10 derece seviyelerine inecek.

Bu dönemde hava koşullarına hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konfor sağlar. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.