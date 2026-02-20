HABER

Manisa Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 20 Şubat 2026 tarihinde hava durumu artan bulutlarla geçecek ve sıcaklık 16 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava açık kalacakken, öğleden sonra bulutlanma artacak. 21 Şubat Cumartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor ve sıcaklık 11 dereceye düşecek. 22 Şubat Pazar günü daha da soğuyacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla olacak. Sıcaklık 16 derece civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde hava açık kalacak. Öğleden sonra ise bulutlanma artacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Şubat Cumartesi günü yağmur geçişleri olası. Sıcaklık 11 derece civarına düşecek. 22 Şubat Pazar günü ise hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 10 derece seviyelerine inecek.

Bu dönemde hava koşullarına hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konfor sağlar. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

hava durumu Manisa
