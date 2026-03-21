Manisa Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 21 Mart 2026 Cumartesi, Manisa'da hava durumu ılıman ve değişken olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 11 ile 6 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmeyen bir mont almanız faydalı olacaktır.

22 Mart Pazar günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 5 derece arasında seyredecek. 23 Mart Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 8 derece arasında değişecek. 24 Mart Salı günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu nedenle şemsiye ve su geçirmeyen ayakkabılar kullanmanız önerilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken su geçirmeyen mont almanız faydalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye kullanmalısınız. Su geçirmeyen ayakkabılar giymek de önemlidir. Mevsim geçişleri hastalıkların artmasına neden olabilir. Dengeli beslenmek ve bol sıvı tüketmek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Düzenli uyumak da önemlidir. Kalabalık ortamlardan kaçınarak hastalıkların yayılma riskini azaltabilirsiniz.

