Manisa Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu değişken olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 24 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 5,84 kilometre civarında seyredecek.

22 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıklarının 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Hafif yağışların görülmesi muhtemel. 23 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları 23 derece civarında olacak. Hafif yağmur etkili olabilir. 24 Mayıs Pazar günü sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

Bu dönemde ani su baskınlarına karşı tedbirli olmak önemlidir. Tarım alanlarında çalışanların yağışlı günlerde sulama sistemlerini kontrol etmeleri faydalıdır. Su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde önlemler alınmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle açık hava etkinliklerini planlarken hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekirse kapalı alanlara yönelmek akıllıca olacaktır.

Manisa'da hava durumu değişkenlik göstereceğinden güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmenize yardımcı olacaktır.