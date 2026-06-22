Manisa Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 22 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 - 34 derece arasında olabilir. Gece saatlerinde ise 18 - 19 derece olması beklenmektedir. Nem oranı %36 - %39 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 4 - 5 km/saat civarında seyredecek.

Bugün de Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 - 34 derece arasında, gece ise 18 - 19 derece civarında olacaktır. Nem oranı yine %36 - %39 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam eder. 23 Haziran Salı 32 - 33 derece bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba 33 - 34 derece geçecektir. 25 Haziran Perşembe ise 34 - 35 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 17 - 19 derece arasında değişecektir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler önemlidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilmektedir.

Sıcak hava koşulları sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava devam edecek. Bu nedenle, gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.