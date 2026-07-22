Manisa Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 40 dereceye ulaşacak. Gece ise 23 ile 24 derece arasında sıcaklık olacak. Nem oranı %16 ile %30 arasında olacak. Rüzgar 5 ile 6 km/saat hızla genellikle kuzeydoğudan esecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanları etkileyebilir. Gün boyunca bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması gerekir. Öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, aşırı sıcaklardan korunmayı kolaylaştırır.

23 Temmuz Perşembe günü hava durumu daha serinleşecek. Gündüz sıcaklıkları 34 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 19 ile 20 derece arasında olacak. Nem oranı %22 ile %34 arasında seyredecek. Rüzgar hızı yine 5 ile 6 km/saat civarında ve kuzeyden esecek.

Cuma günü hava durumu oldukça güneşli olacak. Sıcaklıklar 32 ile 33 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 20 ile 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %24 ile %39 aralığında olacak. Rüzgar 4 ile 5 km/saat hızla kuzeydoğudan esecek.

Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu bir seyir alacak. Gündüz sıcaklıkları 28 ile 29 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 17 ile 18 dereceye düşecek. Nem oranı %37 ile %39 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 ile 6 km/saat yine kuzeydoğudan esecek.

Pazar günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 32 ile 33 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları 19 ile 20 derece olacak. Nem oranı %25 ile %39 arasında değişecek. Rüzgar 3 ile 4 km/saat doğudan esecek.

Bu dönemde öğle saatlerinde dışarıda çok durmamak iyi bir fikir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek aşırı sıcaklardan korunmayı sağlar. Bol su içmek ve hafif giysiler giymek önerilir.