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Manisa Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 34 dereceye ulaşırken, akşam 28 derece seviyesine düşecek. Rüzgar kuzeyden esiyor ve saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise sabah %67, gündüz %35, akşam %33, gece %54 olacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu genellikle benzer şekilde devam edecek, özellikle Cumartesi günü için dikkatli olunması öneriliyor.

Manisa Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe, Manisa'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 21 dereceyi bulacak. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Saate 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %67, gündüz %35, akşam %33 ve gece %54 olacak. Basınç değerleri gün boyunca 991 hPa ile 989 hPa arasında değişecek.

Manisa'da bugünkü hava durumu, güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler almalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü, 24 Temmuz 2026'da, hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. Cumartesi günü, 25 Temmuz 2026'da, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece tahmin ediliyor. Pazar günü, 26 Temmuz 2026'da, hava sıcaklıkları 32 derece civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle Cumartesi günü için dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu takip etmelidir. Planlarını gerektiğinde esnek tutmaları faydalı olacaktır. Genel olarak, Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak için önlem alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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