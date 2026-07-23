Manisa Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe, Manisa'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 21 dereceyi bulacak. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Saate 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %67, gündüz %35, akşam %33 ve gece %54 olacak. Basınç değerleri gün boyunca 991 hPa ile 989 hPa arasında değişecek.

Manisa'da bugünkü hava durumu, güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler almalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü, 24 Temmuz 2026'da, hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. Cumartesi günü, 25 Temmuz 2026'da, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece tahmin ediliyor. Pazar günü, 26 Temmuz 2026'da, hava sıcaklıkları 32 derece civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle Cumartesi günü için dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu takip etmelidir. Planlarını gerektiğinde esnek tutmaları faydalı olacaktır. Genel olarak, Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak için önlem alması önemlidir.