Manisa Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

24 Ocak 2026 Cumartesi günü Manisa'da hava durumu oldukça ılımandır. Hava, bulutlu ve güneşli aralıklarla geçecektir. Sıcaklıklar gündüz 16 dereceye ulaşır. Gece ise sıcaklık 10 dereceye düşmektedir. Nem oranı %92 seviyesindedir. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 2.9 km olacaktır. Gün doğumu 08:22'de, gün batımı ise 18:22'de gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde Manisa'daki hava durumu benzer biçimde devam edecektir. Pazar günü, 25 Ocak 2026, hava bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklık 16 dereceye ulaşırken, gece 9 derece civarında seyredecektir. Pazartesi günü, 26 Ocak 2026, hava yine bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklık 17 derece, gece ise 8 derece civarında olacaktır. Salı günü, 27 Ocak 2026, hafif yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 12 derece, gece ise 7 derece olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Salı günü hafif yağmur beklendiğinden şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kalın kıyafetler giymeniz önerilmektedir. Mevsim geçişleri ve ani hava değişimleri hastalıkların artmasına neden olabilir. Dengeli beslenmeye özen göstermek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bol sıvı tüketmek ve düzenli uyumak önemlidir. Kalabalık ortamlardan kaçınarak hastalıkların yayılma riskini azaltabilirsiniz.

