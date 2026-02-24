Manisa Hava Durumu! 24 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, Manisa'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Nem oranı gün boyunca %80 civarında kalacak. Rüzgarlar güneydoğu yönünden hafif hızda esecek. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü, sıcaklıkların 9 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Yer yer sağanakların görünmesi tahmin ediliyor. 27 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklığı 10 derece olacak. Güneşli bir gün yaşanması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, gününüzü konforlu geçirmenize yardımcı olur.