HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 24 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu, 24 Şubat 2026 tarihinde değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecekken, akşam 4 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %80 civarında seyrederken hafif rüzgarlar güneydoğu yönünden esecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 10 dereceye kadar inip, yağmurlu ve güneşli havalar görülecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, konforlu bir gün geçirmek için önemli.

Manisa Hava Durumu! 24 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, Manisa'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Nem oranı gün boyunca %80 civarında kalacak. Rüzgarlar güneydoğu yönünden hafif hızda esecek. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü, sıcaklıkların 9 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Yer yer sağanakların görünmesi tahmin ediliyor. 27 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklığı 10 derece olacak. Güneşli bir gün yaşanması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, gününüzü konforlu geçirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi’nin altında yeni izler bulunduMarmara Denizi’nin altında yeni izler bulundu
Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.