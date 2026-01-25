HABER

Manisa Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 25 Ocak 2026 tarihinde hava durumu genellikle bulutlu geçecek. Gündüz 16 dereceyi gören sıcaklık, akşam 13 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar inebilir. Nem oranı %89 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı ise 6 km/saat ile 13 km/saat arasında değişecek. Önümüzdeki günler ılıman ve bulutlu hava koşullarıyla geçecek. Dışarı çıkarken hava durumunu dikkate alarak uygun giyinmek önemlidir.

Devrim Karadağ

25 Ocak 2026 Pazar günü Manisa'da hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarına düşecek. Gece ise sıcaklık 10 dereceye kadar inebilir. Nem oranı %89 civarında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat ile 13 km/saat arasında değişecek. Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde serin bir his yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 18 derece civarına yükselecek. Salı günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar Salı günü 14 derece civarına düşecek. Çarşamba günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlikten korunmak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Salı günü beklenen hafif yağışlı hava nedeniyle, dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmakta yarar var. Rüzgar hızının değişmesi, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir faktördür.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve bulutlu olacak. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz.

