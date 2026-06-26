Manisa Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 22-23 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %20 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 2-3 km/saat civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşulları önemli bir durum. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Gün boyunca bol su tüketmek faydalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Güneşin yoğun olduğu saatler arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmalıyız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 37 derece olacak. 28 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 36 derece civarında seyredecek. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

Açık hava etkinlikleri için gerekli önlemleri almak önemlidir. Manisa'daki hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.