Manisa Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 26 Nisan 2026'da hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Gündüz sıcaklığı 25-26 derece seviyelerinde, akşam ise 19-20 dereceye düşecek. Hava genel olarak güneşli ve açık kalacak. Rüzgar sabah 7 km/saat hızında kuzeyden esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri için harika bir dönem var. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamalısınız. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 26 Nisan 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-26 derece olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19-20 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13-14 derece civarına gerileyecek. Hava yine açık olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/saat hızında, kuzeyden esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar 11 km/saat hızında esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %38, akşam %46 ve gece %72 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Nisan Pazartesi günü, güneşli hava ve sıcaklık 23-24 derece olacak. 28 Nisan Salı günü, gündüz sıcaklık 22-23 derece olacak. 29 Nisan Çarşamba günü ise gündüz sıcaklık 24-25 derece olacak. Gece sıcaklık ise 12-13 derece civarına düşecek. Rüzgarlar 27 Nisan sabahı 13 km/saat hızında, kuzeybatıdan esecek. Gündüz ise 17 km/saat hızında, kuzeydoğudan esecek.

28 Nisan sabahında rüzgar 14 km/saat hızında, kuzeyden esecek. Gündüz yine 17 km/saat hızında, kuzeydoğudan esecek. 29 Nisan sabahında rüzgar yine 14 km/saat hızında, kuzeyden esecek. Gündüz rüzgar 17 km/saat hızında, kuzeydoğudan esecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini dikkate almalısınız. Bu saatlerde dışarı çıkarken bir ceket almanızda fayda vardır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmek sağlığınız için önemlidir. Rüzgarların hafif olacağı günlerde açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri! Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
"Dur" ihtarına uymayan hırsız kovalamaca sonrası yakalandı"Dur" ihtarına uymayan hırsız kovalamaca sonrası yakalandı

En Çok Okunan Haberler
Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

