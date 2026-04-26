Manisa Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Nisan 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-26 derece olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19-20 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13-14 derece civarına gerileyecek. Hava yine açık olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/saat hızında, kuzeyden esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar 11 km/saat hızında esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %38, akşam %46 ve gece %72 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Nisan Pazartesi günü, güneşli hava ve sıcaklık 23-24 derece olacak. 28 Nisan Salı günü, gündüz sıcaklık 22-23 derece olacak. 29 Nisan Çarşamba günü ise gündüz sıcaklık 24-25 derece olacak. Gece sıcaklık ise 12-13 derece civarına düşecek. Rüzgarlar 27 Nisan sabahı 13 km/saat hızında, kuzeybatıdan esecek. Gündüz ise 17 km/saat hızında, kuzeydoğudan esecek.

28 Nisan sabahında rüzgar 14 km/saat hızında, kuzeyden esecek. Gündüz yine 17 km/saat hızında, kuzeydoğudan esecek. 29 Nisan sabahında rüzgar yine 14 km/saat hızında, kuzeyden esecek. Gündüz rüzgar 17 km/saat hızında, kuzeydoğudan esecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini dikkate almalısınız. Bu saatlerde dışarı çıkarken bir ceket almanızda fayda vardır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmek sağlığınız için önemlidir. Rüzgarların hafif olacağı günlerde açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.