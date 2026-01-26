HABER

Manisa Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu, 26 Ocak 2026 itibarıyla bulutlu ve yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında değişirken akşam saatlerinde 12 - 13 derecelere düşecek. Rüzgar orta şiddette esecek. Hava koşulları önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. Salı günü hafif yenileyici yağmur beklenirken, kalın giyinmek ve düzenli uyku önem kazanacak. Bağışıklığı güçlendirmek için dengeli beslenmeye dikkat edilmeli.

Doğukan Akbayır

Bugün, 26 Ocak Pazartesi 2026, Manisa'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 13 derece arasında olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %70 - %80 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü, 27 Ocak 2026, hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 7 - 8 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü, 28 Ocak 2026, hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 - 17 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 9 - 10 derece olacak. Perşembe günü, 29 Ocak 2026, hava yağmurlu hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 8 - 9 derece olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Salı günü hafif yağmur beklendiği için şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kalın kıyafetler giymeniz önerilmektedir. Mevsim geçişleri ve ani hava değişimleri hastalıklara neden olabilir. Dengeli beslenmeye özen göstermek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bol sıvı tüketmek ve düzenli uyumak önemlidir. Kalabalık ortamlardan kaçınarak hastalıkların yayılma riskini azaltabilirsiniz.

