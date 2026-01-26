Manisa Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Ocak Pazartesi 2026, Manisa'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 13 derece arasında olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %70 - %80 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü, 27 Ocak 2026, hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 7 - 8 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü, 28 Ocak 2026, hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 - 17 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 9 - 10 derece olacak. Perşembe günü, 29 Ocak 2026, hava yağmurlu hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 8 - 9 derece olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Salı günü hafif yağmur beklendiği için şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kalın kıyafetler giymeniz önerilmektedir. Mevsim geçişleri ve ani hava değişimleri hastalıklara neden olabilir. Dengeli beslenmeye özen göstermek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bol sıvı tüketmek ve düzenli uyumak önemlidir. Kalabalık ortamlardan kaçınarak hastalıkların yayılma riskini azaltabilirsiniz.