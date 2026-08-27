Manisa Hava Durumu! 27 Ağustos Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 27 Ağustos Perşembe günü sıcak ve nemli bir hava durumu söz konusu. Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşıyoruz. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemli. Nem oranının artmasıyla hissettiğimiz sıcaklık artabilir. Dışarı çıkarken bol sıvı tüketmek faydalı olacaktır.

Bugünkü hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Çoğunlukla güneşli bir gün geçireceğiz. Dışarıda zaman geçirenler için keyifli bir gün olabilir. Ancak akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlar görülebilir. Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Plan yapanların şemsiye veya rüzgarlık alması faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Cuma günü sıcaklık 24 derece civarına düşecektir. Cumartesi ve pazar günlerinde yer yer yağış bekleniyor. Pazar günü güneşin bulutlara yerini bırakması muhtemel. Bunun yanında serin rüzgârlar da görülebilir. Dışarıda zaman geçirenlerin kat kat giyinmeleri önemlidir. Ayrıca, yağışlı havalar için uygun giysiler tercih etmeleri gerektiğini unutmamalıyız.

Yaz aylarının sonuna yaklaşırken hava koşulları çeşitleniyor. Bu durum insanların ve doğanın döngüsü için önemlidir. Manisa'da günlerimizi hava durumuna dikkat ederek geçirebiliriz. Böylece kendimizi ve çevremizi koruma altında tutabiliriz. Sonbahar döngüsüne geçiş yapılan bu günlerde sağlıklı kalmak önemlidir. Hava durumu bilgilerini güncel takip etmek akıllıca olacaktır.