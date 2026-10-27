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Manisa Hava Durumu! 27 Ekim Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça hoş. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Genellikle açık bir gökyüzü ile bulutlu anlar yaşanabilir. Bugün güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ancak, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 17-19 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirirken, kalın giyinmek ve güneşten korunmak önemli. Hava koşullarını dikkate alarak hazırlığınızı yapmanız, keyifli anlar geçirmenizi sağlayacak.

Manisa Hava Durumu! 27 Ekim Salı Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Manisa'daki hava durumu oldukça hoş bir atmosfer yaratıyor. Şehir, doğal güzellikleriyle birleşiyor. Bugün hava, 19 - 22 derece arasında değişim gösteriyor. Genellikle açık bir gökyüzü var. Zaman zaman bazı bulutlar oluşabilir. Bu durum, hava durumunu daha dinamik hale getiriyor. Güneşin sıcak ışınlarının tadını çıkarmak isteyenler için harika bir gün. Hafif bir rüzgâr eşliğinde güneşli bir hava mevcut. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir zaman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken bir seyir izleyebilir. 28 Ekim Çarşamba günü sıcaklıklar yine 20 derecelerde seyredecek. Ancak ilerleyen günlerde bir soğuma dalgasının gelmesi bekleniyor. Özellikle 29 Ekim Perşembe itibarıyla sıcaklıklar düşmeye başlayacak. 17 - 19 derece seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Bu dönemde akşam saatlerinde serin bir hava hissedilebilir. Dışarıda vakit geçireceğiniz zaman, kalın giyinmeniz iyi bir fikir.

Manisa'daki hava koşullarını dikkate alarak önlemler almak önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneşin doğrudan etkisi altında kalmamak gerekiyor. Şapka takmak veya güneş gözlüğü kullanmak sağlığınızı korur. Havanın değişken olması dolayısıyla yanınıza bir hırka veya hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık düşüşlerinde zor durumda kalmanızı engeller.

Manisa'da bugün oldukça keyifli bir hava var. Önümüzdeki günlerde dikkatli olmak önemli. Hava durumu değişikliklerini takip etmek gerekiyor. Uygun kıyafetlerinizi seçmek gündüzünüzü daha konforlu hale getirecektir. Manisa'nın muhteşem doğasında hava koşullarını avantaja çevireceksiniz. Keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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