Manisa Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 28 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 8-10 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde 6-8 dereceye düşecek. Gece sıcaklık 3-5 derece olacak. 29 Aralık'ta sıcaklık 7-9 dereceye çıkarken, 30 Aralık'ta 12-14 derece civarına yükselecek. Önümüzdeki günlerde rüzgar hızı 10-20 km/saat arasında değişecek. Hava daha sıcak ve güneşli geçecek.

Devrim Karadağ

Manisa'da, 28 Aralık 2025 Pazar günü, hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 - 10 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 8 derece arasında düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 3 - 5 derece aralığında olacak. Nem oranı %60 - %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı 6 - 15 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 08:24'te, gün batımı saati ise 17:52'de olacak.

29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 7 - 9 derece arasında olacak. 30 Aralık Salı günü ise sıcaklık 12 - 14 derece civarına yükselecek. Bu dönemde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Rüzgar hızının 10 - 20 km/saat arasında esmesi öngörülüyor.

Özetle, önümüzdeki günlerde sıcaklık 7 - 14 derece arasında değişecek. Hava genel olarak daha sıcak ve güneşli geçecek. Rüzgar hızı yine 10 - 20 km/saat arasında esmesi bekleniyor.

