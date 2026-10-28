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Manisa Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 28 Ekim 2026'da hava durumu oldukça güzel geçecek. Güneşli bir günle başlayacak olan şehirde sabah sıcaklığı 19 derecede, öğle saatlerinde ise 22 derecede olacak. Akşam saatlerinde rüzgar hissedilen sıcaklığı düşürse de dışarıda vakit geçirmek için harika bir atmosfer oluşacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18-21 derece arasında değişebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı.

Manisa Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

28 Ekim 2026 Çarşamba, Manisa’da hava durumu yerel halkı ve ziyaretçileri heyecanlandıracak. Bugünkü hava, genel olarak uygun. Güneşli bir gün ile başlayacağız. Dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir atmosfer sunulacak. Sabah saatlerinde hava 19 derece olacak. Öğle saatlerine yaklaşırken sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Sıcaklık 20 derece civarında kalacak.

Manisa'nın iklimi tipik özelliklerini de göz önünde bulundurmalıyız. Akşam saatlerinde rüzgar hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Havanın açık olması, şehrin yeşil alanlarında yürüyüş yapmayı, piknik düzenlemeyi veya açık havada vakit geçirmeyi düşünenler için harika bir fırsat sunar. Dönüş yolunda serinleme olasılığını göz önünde bulundurmak önemli. Giysi tercihinizi bu duruma göre planlamanızı öneririm.

Önümüzdeki günlerde hava biraz değişkenlik gösterebilir. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık yavaşça düşecek. Gün içinde hafif yağışlı hava koşulları da öngörülüyor. Dışarı çıkmayı planlayanların hava durumunu sürekli takip etmeleri faydalı olacaktır. Sıcaklık 18-21 derece arasında değişecek. Ani hava değişimi olasılığına karşı hazırlıklı olmakta yarar var.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Soğuk hava akşam saatlerinde hissedilebilir. Gündüz saatleri açık havayı değerlendirmek için idealdir. Ani hava değişikliklerine karşı yanınıza bir hırka almayı unutmayın. Açık havada etkinliklerde bol sıvı almayı ihmal etmemek önemlidir.

Manisa’da 28 Ekim 2026 tarihi için hava durumu keyifli geçecek gibi görünüyor. Önünüzdeki günler için plan yaparken esnek olmalısınız. Hava şartlarını göz önünde bulundurun. Hava şartları, programlarınızı etkilemeden keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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