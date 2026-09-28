Manisa Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 28 Eylül 2026 tarihinde hava durumu oldukça değişken. Şehirdeki sıcaklık 20 derece civarında. Sabaha doğru hava serinliyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklığın artması bekleniyor. Genel olarak bulutlu bir hava hakim. Ara ara güneşin çıkması muhtemel. Rüzgâr hafif esiyor. Bu durum ferah bir gün sağlıyor. Gün içinde rahat bir atmosfer oluşacak. Hava durumunu merak edenler için uygun bir gün geçirme olanağı sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Manisa halkını daha sıcak bir hava bekliyor. Hava dinamikleri hızla değişiyor. Sıcaklığın 22 dereceye çıkması ihtimali var. Bu süre zarfında hafif yağışların görülmesi olasılığı mevcut. Kıyafetlerinizi seçerken bu durumu dikkate almak gerek. Güneş daha fazla görünecek. Ani değişimlerin de olabileceğini unutmamak lazım.

Manisa'da yaz aylarının son günlerinde hava koşullarına dikkat önem taşıyor. Dışarıda uzun süre kalacaksanız, güneşten korunmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak fayda sağlar. Gündüz saatlerinde yeterli su içmek önemli. Sıcak havada bunalmamanız için bu gerekli. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak da önemli. Yanınıza hafif bir yağmurluk almak iyi bir fikir. Değişken hava koşullarına uygun giysiler seçmek sizi güvende tutar.

Manisa'da hava durumu yerel halk için doğal bir değişim gösteriyor. Bugünkü hava rahat. Gelecekteki sıcak günler de var. Doğru önlemleri almak hayatı kolaylaştırabilir. Hava durumunu takip edin. Kıyafet seçimlerinizi uygun yaparak konforlu zamanlar geçirebilirsiniz.