HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu 28 Eylül 2026 tarihinde oldukça değişken bir seyir izliyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, öğle saatlerinde artış göstermesi bekleniyor. Yerel halk için bulutlu bir hava hakim, ancak güneş ara sıra çıkabilir. Gelecek günlerde sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler seçmek önem taşıyor. Hava durumu, konforlu bir gün geçirmek isteyenler için dikkatle takip edilmeli.

Manisa Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 28 Eylül 2026 tarihinde hava durumu oldukça değişken. Şehirdeki sıcaklık 20 derece civarında. Sabaha doğru hava serinliyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklığın artması bekleniyor. Genel olarak bulutlu bir hava hakim. Ara ara güneşin çıkması muhtemel. Rüzgâr hafif esiyor. Bu durum ferah bir gün sağlıyor. Gün içinde rahat bir atmosfer oluşacak. Hava durumunu merak edenler için uygun bir gün geçirme olanağı sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Manisa halkını daha sıcak bir hava bekliyor. Hava dinamikleri hızla değişiyor. Sıcaklığın 22 dereceye çıkması ihtimali var. Bu süre zarfında hafif yağışların görülmesi olasılığı mevcut. Kıyafetlerinizi seçerken bu durumu dikkate almak gerek. Güneş daha fazla görünecek. Ani değişimlerin de olabileceğini unutmamak lazım.

Manisa'da yaz aylarının son günlerinde hava koşullarına dikkat önem taşıyor. Dışarıda uzun süre kalacaksanız, güneşten korunmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak fayda sağlar. Gündüz saatlerinde yeterli su içmek önemli. Sıcak havada bunalmamanız için bu gerekli. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak da önemli. Yanınıza hafif bir yağmurluk almak iyi bir fikir. Değişken hava koşullarına uygun giysiler seçmek sizi güvende tutar.

Manisa'da hava durumu yerel halk için doğal bir değişim gösteriyor. Bugünkü hava rahat. Gelecekteki sıcak günler de var. Doğru önlemleri almak hayatı kolaylaştırabilir. Hava durumunu takip edin. Kıyafet seçimlerinizi uygun yaparak konforlu zamanlar geçirebilirsiniz.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul ve Ankara'da sağanak: Yollar çöktü, toprak kaydı, evleri su bastıİstanbul ve Ankara'da sağanak: Yollar çöktü, toprak kaydı, evleri su bastı
Başakşehir'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralıBaşakşehir'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.