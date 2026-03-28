Manisa Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

28 Mart 2026 Cumartesi günü Manisa'da hava durumu değişken olacak. Şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15 derece civarında olacak. Gece ise 8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Uygun ayakkabılar da seçmek faydalı olacaktır.

29 Mart Pazar günü, hava daha sakin bir seyir izleyecek. Bir veya iki kısa süreli sağanak yağış dışında, hava genel olarak açık kalacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye ulaşacak. Gece ise 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

30 ve 31 Mart tarihlerinde hava ısınacak. Gündüz sıcaklıklar 18 derece civarına çıkacak. Bu günler genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Uygun kıyafetler seçmek, bu dönemde size yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kaygan zeminlere dikkat etmek de güvenliğinizi artırır.