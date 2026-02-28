HABER

Manisa Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 28 Şubat 2026 itibarıyla hava durumu oldukça keyifli bir seyir izliyor. Gün içinde 11 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar, akşam saatlerinde 1 dereceye düşecek. Nem oranı ise %91 seviyesinde kalıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunan bu hava koşullarında, sabah ve akşam düşen sıcaklıklar için hazırlık yapılması oldukça önem taşımaktadır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Manisa'da hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık olacak. Hafif bir rüzgar etkili. Nem oranı %91 seviyesinde. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava koşulu sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazar günü, 1 Mart 2026, gündüz sıcaklığı 11 derece. Gece sıcaklığı ise 2 derece civarında olacak. Pazartesi günü, 2 Mart 2026, hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece olacak. Gece sıcaklık 3 dereceye ulaşacak. Salı günü, 3 Mart 2026, gündüz yine 13 derece olacak. Gece sıcaklık ise 3 derece civarında seyredecek. Hava genel olarak açık kalacak. Hafif rüzgarlar da etkili olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini akılda tutmak önemli. Özellikle bu saatlerde uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranını göz önünde bulundurmalısınız. Alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmanızda yarar var.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Gündüzleri açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceğini unutmamak önemlidir. Buna uygun hazırlık yapmakta fayda var.

En Çok Aranan Haberler

