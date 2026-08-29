Manisa Hava Durumu! 29 Ağustos Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 29 Ağustos Cumartesi günü hava durumu, yaz mevsiminin son günlerinde güneşli ve sıcak bir atmosfer sunuyor. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık, Manisa'nın tipik yaz sıcaklıklarıyla uyumlu. Serin akşam saatleri de mevsimi hissetmek için fırsat veriyor. Bugün genel olarak açık ve güneşli bir gün. Dışarıda vakit geçirecek olanların koruyucu kremler kullanması faydalı olacaktır.

Manisa'da yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Dışarıda bulunacak olanların su tüketimine özen göstermesi önemli. Sıcak saatlerde gölge alanlarda zaman geçirmek tercih edilebilir. Yaz sonları, açık hava etkinlikleri için cazip fırsatlar sunuyor. Bunları gerçekleştirmek isteyenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Güneşin en dik olduğu saatlerde dikkat etmek, su aktiviteleri ile ferahlamak önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Manisa'da benzer sıcaklıklarla devam edecek gibi görünüyor. Haftaya başlarken beklenen sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında değişecek. Bu günler, yazın enerjisini tazeleyebilmek için harika bir fırsat. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıkların azalması ve bazı günler hafif yerel yağışların yaşanması bekleniyor. Dışarıda plan yapanların, hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerekebilir.

Manisa'daki hava durumu, yaz mevsiminin getirdiği sıcaklık ve güneş ışığı ile devam ediyor. Yazın son günlerini yaşarken, ani hava değişimlerine dikkat etmek akıllıca olacaktır. Açık havada keyifli zaman geçirmek için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sıcak ve güneşli günlerde yeterince su içmek önemlidir. Kalabalık alanlarda aşırı uzun süre kalmamaya yönelik önlemler almak sağlık açısından fayda sağlayacaktır. Manisa'nın bu yaz günlerinde keyifli anlar geçirmek dileğiyle!