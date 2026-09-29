Manisa Hava Durumu! 29 Eylül Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 29 Eylül Salı 2026'da tipik bir sonbahar havası var. Şehirde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgar ve bulutlu gökyüzü, dışarıda zaman geçirmenizi keyifli hale getiriyor. Manisa'nın doğal güzellikleri altında yürüyüş yapmak veya açık hava etkinliklerine katılmak için uygun bir gün. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen serinlik, yaz günlerinden sonra hoş bir değişiklik sunuyor.

Bugünkü hava durumunu sorduğunuzda, serin ve hafif bulutlu bir hava ile karşılaşıyorsunuz. Gün içinde bulutların zaman zaman açılacağı öngörülüyor. Ancak gökyüzündeki bulutlar, genel olarak sizi gölgeleyecek. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu durumda çiseleyen yağışlar görülme ihtimali artıyor. Akşam dışarı çıkacaklar, yanlarında bir şemsiye bulundurmalıdır.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da merak ediliyor. Sonbahar mevsimi, Manisa'daki serin havaları belirginleştirecek. Hava sıcaklıklarının 18 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Dinamik hava koşulları, akşamları serin rüzgarlar ile yağışlara neden olabilir. Bu dönemlerde sıcak giysiler ve katmanlı kıyafetler, dışarıda geçireceğiniz zamanlarda faydalı olacaktır.

Hava koşullarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Açık alanlarda hava değişimleri aniden gerçekleşebilir. Özellikle sabah saatlerinde biraz sıcak hissedilse de gün ortasında bu durum değişebilir. Sıcak havalar için kalın kıyafetler bulundurmamak iyi bir tercih. Ayrıca dışarıda bol su içmeyi unutmamalısınız. Bu, hem sıcak hem de serin günlerde sağlığınız açısından önemlidir.

Manisa'daki hava durumu, bugün dışarıda keyifli zaman geçirmenize olanak tanıyor. Önümüzdeki günlerde ise serinleşen hava, doğanın tadını çıkarırken fırsatlar sunacak. Hava durumu hakkında bilgi alarak, bu şehrin sunduğu güzellikleri keşfetmeye devam edebilirsiniz.