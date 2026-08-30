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Manisa Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu bugün oldukça sıcak ve bunaltıcı geçiyor. 30 dereceye ulaşan sıcaklık, yüksek nem oranıyla birleşince dışarıda kalmayı zorlaştırıyor. Özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş altında bulunmamak önem taşıyor. Bol sıvı tüketimi ve hafif giysiler, rahatı artırmak için öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 28 ila 31 derece arasında değişmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde serinleme ve hafif yağışlar ise geçici bir rahatlama sağlayabilir.

Manisa Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün Manisa'da hava durumu oldukça sıcak geçiyor. Yaz aylarının sonlarına yaklaşıyoruz. 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla sıcaklık 30 derece civarında. Güneşin etkisiyle hava bunaltıcı bir sıcaklıkta. Gün ortasında dışarıda olmak zorunda kalanlar zorlanabilir. Bu nedenle, hava sıcak ve boğucu olacak. Manisa'nın iklim yapısı yüksek nem oranıyla birleşiyor. Bu, sıcak havayı daha da hissettiriyor.

Günün en sıcak saatlerinde dışarıda kalmak zor. Bu durumda bazı önlemler almak önemlidir. Güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmak gerek. Bol sıvı tüketmek de vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih etmek iyi bir fikir. Bu sayede boğucu hava koşullarında rahat edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Manisa'nın hava durumu değişecek. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece arasında olacağı bekleniyor. Hafta sonu hava biraz serinleyecek. Akşam saatlerinde hafif yağışlar da görülebilir. Akşam saatlerinde serin hava etkinliklere olumlu katkı sağlayacak. Hava durumu enerjik ve sıcak bir gün sunacak.

30 Ağustos tarihinde dışarı çıkmayı planlayanlar için önerim sabah saatlerini tercih etmenizdir. Öğle saatlerinde dışarı çıkacak olanlar, koruyucu ekipmanlar almayı unutmasın. Şapka veya gözlük kullanmak önemlidir. Hava sıcaklığı etkileyici olabilir. Dikkatli olmak gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde hava durumunu dikkate alın. Planlamalarınızı buna göre yaparsanız keyif alırsınız. Yaz aylarının tadını çıkarın. Ancak doğadaki sıcaklık değişimlerine karşı da hazırlıklı olun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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