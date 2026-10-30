Manisa Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 30 Ekim Cuma 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılımandır. Hava oldukça keyifli. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Rüzgarın hızı makul seviyelerde seyrediyor. Şehrin doğal güzelliklerinde yapılan yürüyüşler için mükemmel bir ortam bulunuyor. Açık hava etkinlikleri için davetkar bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük hava durumuna baktığımızda, güneşli ve açık bir hava hakim. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif yerel yağış olasılığı mevcut. Dışarı çıkmayı planlayanlar için şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Çocuklu ailelerin bu havada güzel bir gün geçirmesi mümkündür. Bugünkü hava "keyifli" denebilir.

Gelecek günlerin tahminleri değişkenlik gösterebilir. 31 Ekim'den itibaren sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar oldukça düşecektir. Dışarıda zaman geçirenlerin kat kat giyinmesi iyi bir fikir olabilir. Hafif yağışlı hava, yavaş yavaş kendini hissettirecek. Kış mevsimi de yaklaşıyor.

Yağışlı günlerde sürücüler dikkatli olmalıdır. Yolda kalma riski ve trafik sorunları yaşanmaması önemlidir. Açık alanlarda, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Bu dönemdeki hava şartları mevsim normlarına uygun olarak değişiyor. Bu durum günlük yaşamı etkileyebilir. Manisa'da genel olarak bahar havasında sıcaklık devam ediyor. Yaşam kalitesini artıran bir durum.

Sonuç olarak, 30 Ekim 2026 itibarıyla Manisa'da ılıman ve keyifli bir hava durumu mevcut. Günlük aktivitelerinizi planlarken yerel yağış ihtimalini göz önünde bulundurmanız önemlidir. Manisa hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak, planlarınızı etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde havayı takip ederek sağlığınıza dikkat etmelisiniz.