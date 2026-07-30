Manisa Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe. Manisa'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu durum, Manisa'daki hava durumunun oldukça ılıman olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında kalacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 20 ile 23 derece arasında değişecek. Hava koşulları yine güneşli olacak. 2 Ağustos Pazar günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava 20 ile 23 derece arasında olacak ve güneşli bir hava sürecek.

Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunar. Ancak, güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde, gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de sağlıklı kalmak için gereklidir.

Hafif rüzgarlar olsa da, serinletici etkisi sınırlıdır. Rüzgarın hızı düşük kalmaktadır. Bu nedenle, serin kalmak için gölgelik alanlarda durmak faydalı olacaktır. Hafif giysiler tercih edilmesi de rahatlık sağlar.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için bu koşullar idealdir. Güneş ışınlarının etkilerini unutmamalıyız. Gerekli önlemleri almak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.