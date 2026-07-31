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Manisa Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Manisa hava durumu nasıl?

31 Temmuz 2026 tarihinde Manisa'daki hava durumu, sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece dolaylarına çıkacak. Gece sıcaklığı ise 19-20 derece civarında olacak. Bu sıcak hava, açık havada vakit geçirenler için bunaltıcı hale gelebilir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Sıcak günlerde bol su içmek ve korunmayı ihmal etmemek önem taşıyor. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almak gereklidir.

Manisa Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

31 Temmuz 2026 Cuma günü Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece dolaylarında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 19-20 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Manisa'daki hava durumu, son günlerdeki koşullara benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumunun böyle devam etmesi tahmin ediliyor. 1 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 36 derece dolaylarında olması bekleniyor. Bu da sıcak havaların birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır.

Manisa'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, sıcak havalarda önlemleri alarak sağlığınızı korumaya özen gösterin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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