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Manisa’nın asırlık geleneğine Coğrafi Tescil Belgesi

01.03.2025 12:38
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Manisa’nın Salihli ilçesinin Gökeyüp Mahallesi’nde volkanik kayalardan yapılan ve bölgenin en önemli kazanç kaynaklarından biri olan ‘Gökeyüp Çömleği’ Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri ile coğrafi işaret tescili aldı.

Manisa’nın asırlık geleneğine Coğrafi Tescil Belgesi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın tescil aldığı ürün sayısı Salihli Kirazı, Salihli Odun Köftesi, Kula Leblebisi ve Gökeyüp Çömleği ile birlikte 4’e yükselmiş oldu. Odanın son olarak 2022 yılının Ağustos ayında yaptığı başvuru, 2 yılı aşkın inceleme sürecini tamamlayarak, geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi. Gökeyüp Çömleği coğrafi işaret tescilli ürünlere dahil oldu.

Salihli TSO’da konuyla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısına Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, meslek odaları başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Sardes Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, yöresel ürünleri tescil korumasına alarak değerini artırdıklarını belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yaptığı konuşmada Gökeyüp Çömleği’nin de tescilli ürünler kervanına dahil olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Yüksel, "Bir ürüne coğrafi tescil almak o ürünün değerini artırıyor. Salihli Kirazı ve Odun Köfte’ye 2007 yılında; Kula Leblebisi’ne de 2019 yılında Odamız tarafından coğrafi tescil almıştık. 2022 yılında Gökeyüp Çömleği ve Sultaniye Üzüm Pekmezi için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaptık. Geçtiğimiz günlerde Gökeyüp Çömleği’ne başvurumuz onaylandı. Pekmeze de en kısa zamanda onay almayı bekliyoruz. Gökeyüp’e ve Salihli’ye hayırlı olsun."

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, hayırlı bir haberi paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, ürünlere coğrafi tescil almanın olumlu etkilerinden bahsetti. Gökeyüp’ü ziyaret ettiğini ve büyük emeklerle meydana getirilen çömleklerin tanıtıma eşsiz yararlar sağlayacağına inandığını vurgulayan Güldoğan, "Kültürel mirasımızın korunması ve geleceğe aktarılması çok önemlidir. Bu kültürel miras, turizmin canlandırılmasında önemli bir rol oynayacak. Bölgemizin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için bu tür tanıtımlara büyük ihtiyaç var" dedi.

Toplantıya Gökeyüp’ten gelen mahalleli kadınlarla birlikte katılan Gökeyüp Muhtarı Ramazan Özdemir, çömleğin hammaddesi olan kil ve yakacak odun temininde karşılaştıkları sıkıntılar hakkında bir konuşma yaparak, bu konuda yardım istedi.

Toplantı sonunda Gökeyüplü kadınların da katılımıyla çömleklerle birlikte hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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