Manisa’nın ihracatında elektronik düşüşte, iklimlendirme yükselişte!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı verilerine göre Manisa’nın ihracatında elektrik-elektronik sektörü gerilerken, iklimlendirme sanayi yükselişini sürdürdü. Manisa, 2025 yılının ilk 8 ayında toplam 3 milyar 362 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, sadece ağustos ayında 431 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Manisa’nın ağustos ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 düşüşle 431 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında ihracatını en çok artıran sektör, yüzde 156,1’lik artışla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri olurken, bu sektörü yüzde 102,3’lük yükselişle halı sektörü izledi.

Sektör bazlı verilerde ise elektrik-elektronik ihracatı ilk sıradaki yerini korudu ancak düşüş trendi devam etti. Ağustos ayında sektör ihracatı yüzde 23,9 azalışla 158 milyon dolara, 8 aylık ihracat ise yüzde 14,1 gerilemeyle 1 milyar 177 milyon dolara düştü. İklimlendirme sanayisi ise ihracatını artırmaya devam etti. Ağustos ayında yüzde 36’lık artışla 64 milyon dolara yükselen sektör, yılın ilk 8 ayında ise yüzde 22,4 artışla 567 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv sektöründe ağustos ihracatı yüzde 3,5’lik düşüşle 50,9 milyon dolara gerilerken, toplam ihracat 431 milyon dolar olarak gerçekleşti. Her ay yükseliş gösteren makine ve aksamları sektörü bu kez düşüş yaşadı. Ağustos ihracatı yüzde 8 gerileyerek 22 milyon dolara inse de toplam ihracat yüzde 5 artışla 152,8 milyon dolara çıktı.

Manisa’nın kuru meyve mamulleri ihracatındaki düşüş ise sürüyor. Ağustos ihracatı yüzde 3,1 gerilemeyle 14,8 milyon dolara, toplam ihracat ise yüzde 11,5 düşüşle 144 milyon dolara indi. Meyve sebze mamulleri ihracatı ise yükselişini sürdürdü. Ağustos ayında yüzde 5,3 artışla 17 milyon doları aşan sektör, 8 aylık dönemde yüzde 8,9 artışla 138,7 milyon dolara ulaştı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü de yeniden yükselişe geçti. Ağustos ihracatı yüzde 7,3 artışla 14,5 milyon dolara, toplam ihracat ise yüzde 13,8 artışla 128 milyon dolara çıktı.

