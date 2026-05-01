Manisa’da 1 Mayıs kutlaması

Manisa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şehzadeler ilçesinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserle sona erdi.

Manisa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Emek, Demokrasi ve Barış Platformu tarafından bir kutlama programı tertip edildi. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Sultan Camii önünde toplanan kortej, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından kalabalığa hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, işçi haklarına vurgu yaptı. Başkan Dutlulu, belediye olarak her zaman işçi ve emekçinin yanında yer aldıklarını ve alın terine saygı duyduklarını ifade etti.

Resmi konuşmaların ardından kutlamalar konser programıyla devam etti. Moğollar sahne alarak, eserlerini Manisalılar için seslendirdi. Meydanı dolduran katılımcılar, grubun performansıyla 1 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlikler, konserin ardından olaysız bir şekilde sona erdi.



