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Manisa’da motosiklet yoldan çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak devrildi.

Manisa’da motosiklet yoldan çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Çiğdem Sevinç

Manisa’nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Soma-Kırkağaç yolunda kavşağa gelmeden virajda meydana geldi. Burak Tuna (30) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Burak Tuna olay yerinde hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan Aslı Ç. (24) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 112 ekiplerince Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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