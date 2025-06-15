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Manisaspor taraftarları Ferdi Zeyrek'i unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin merhum Başkanı Ferdi Zeyrek, Babalar Günü ve Manisaspor'un 60'ıncı kuruluş yıl dönümünde unutulmadı.

Manisaspor taraftarları Ferdi Zeyrek'i unutmadı

Manisaspor taraftarları ve kulüp yönetimi, Manolya Meydanı'nda bir araya gelerek Çatal Mezarlığı'na yürüdü. Başkanın kabrini ziyaret edip dua eden taraftarlar, hem Babalar Günü'nü hem de kulübün yıl dönümünü kutladı. "Başkanımızdan miras, Manisaspor'umuz 60 yaşında" pankartıyla yapılan anmada, duygusal anlar yaşandı.

Ardından tekrar Manolya Meydanı'ında bir araya gelen Manisasporlular, Zeyrek için lokma ve pilav hayrı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan da Manisaspor kafilesi ile mezarlık ziyaretine katılıp Manolya Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Ferdi Zeyrek
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