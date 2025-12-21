Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha! Melih Gökçek detayı

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş ve belediye meclis üyesi 39 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı 21 Ekim 2025 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 90 hektarlık alan için geçmişte yürürlükte olan imar planları, açılan davalar sonucunda idari yargı tarafından hukuka aykırı bulunarak ‘iptal’ edilmişti.

"BELEDİYE İPTAL KARARINA UYMADI"

İddialara göre belediye meclisi iptal kararına uymadı. Bakanlığın soruşturma izni kararında yer alan iddiaya göre mahkeme hükümleri uygulanması ve mecliste yeni düzenlemeler yapıldı.

YAVAŞ VE ÜYELER İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Bakanlık 'görevi kötüye kullanma' suçunun oluştuğunu ve bunun da süreklilik gösterdiğini ifade ederek Mansur yavaş ve 39 meclis üyesi hakkında soruşturma yapılması için izin verdi.

MELİH GÖKÇEK DETAYI

Başkan Mansur Yavaş ve 39 meclis üyesi hakkında bakanlık tarafından verilen soruşturma izninin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. 'İşin aslı şudur' diyerek başlanan açıklamada söz konusu soruşturmanın Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişinin; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev aldığı ve Gökçek ile de görüştüğü iddialarının olduğu belediye tarafından öne sürüldü.

Açıklamada Yavaş'ın işaret edilen müfettiş hakkında suç duyurusunda bulunduğu da hatırlatıldı. Ankara Büyükşehir'in hukuki itirazlarını yapacağı ve detaylı açıklamanın da itiraz sürecinin sonunda paylaşılacağı aktarıldı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın yayın organlarında; İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin haberler servis edilmiştir.

İşin aslı şudur:

Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır.

Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur.

Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır.

Bu mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı mülkiye müfettişidir.

Söz konusu mülkiye müfettişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır.

Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır.

Detaylı açıklama, itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.