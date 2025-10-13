HABER

Mansur Yavaş'a destek ziyareti! Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Zafer Partisi ile ittifak' sorusuna yanıt

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ın çıkışından sonra Zafer Partisi'yle ittifak senaryosuna ilişkin soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

Konser soruşturmasıyla gündemde olan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a destek ziyaretleri sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Yavaş'ı ziyaret etti.

DERVİŞOĞLU'NDAN DESTEK: SORUŞTURMANIN BİZİM İÇİN HÜKMÜ YOK

Ziyaretinden ardından Dervişoğlu ve Yavaş kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Yavaş'a desteğini açıklarken "Mansur Yavaş’a yönelik soruşturmanın bizim için hükmü yoktur" dedi.

YAVAŞ'TAN GÜNDEM OLAN KAREYE YANIT

Mansur Yavaş, bu sabah Anıtkabir'deki törene, hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla katılmasına ilişkin "Ankara protokolünün başkenti kutlaması gerekir. O nedenle Sayın Başsavcı da oraya gelmiştir. Herkesle tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Özel bir görüşme olmadı. İnsanlar kamu görevi sıfatıyla her zaman yan yana gelebilirler" diye konuştu.

İYİ PARTİ İLE ZAFER PARTİSİ İTTİFAK YAPAR MI?

Dervişoğlu, dünkü bir kongrede Ümit Özdağ'ın ittifak sinyali olarak yorumlanan sözlerine ilişkin şöyle bir açıklamada bulundu:
"El sıkışmaların, merhabalaşmaların hepsine farklı anlamlar yüklenebiliyor. Siyasette bazı temel konularda aynı şeyi düşünebilirsiniz. Sayın Özdağ ile İYİ Parti arasındaki ayrılık yöntemden kaynaklanıyor. Ben Türk siyasetine merkez aklın hakim olmasından yanayım. Herkesle bir arada olabiliriz, yeter ki faydamız, derdimiz cumhuriyet olsun.

Ben bir tek ihanetle yan yana gelmekten azami ölçüde uzak duruyorum. İYİ Parti üzerinde çok fazla oyun oynanan bir siyasi parti. İçimizden üç farklı parti çıktı, biri de Zafer Partisi.

Ben herkesle birlikteyim, ortak paydam cumhuriyet. Herkesle bir araya gelebilirim."

