Mansur Yavaş'a soruşturma talebi... Siyasilerden tepkiler çığ gibi büyüdü: Gözler kritik saate çevrildi!

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni vermesini istedi.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: 'BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM'

Mansur Yavaş konuyla ilgili "Konuyu yeni öğrendim, ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Konuyu daha detaylı inceleyeceğim" dedi.

Yavaş soruşturmaya dahil edileceğine ilişkin iddialara ise yazılı bir açıklamaya yanıt vereceğini söyledi.

YAVAŞ 12.00'DE AÇIKLAMA YAPACAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konuyla alakalı saat 12.00'de açıklama yapacağı öğrenildi.

Gözler kritik saate çevrildi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YAVAŞ'A DESTEK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Yavaş'a destek mesajı paylaştı. Özdağ paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istenmiş. Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istenmiş. Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır. @zaferpartisi @ankarabbld @mansuryavas23 pic.twitter.com/jRFoY2KfaO — Ümit Özdağ (@umitozdag) October 11, 2025

CHP'DEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’yı parsel parsel satanlar ifadeye bile çağrılmazken, 31 Mart’ta Ankara’da 10 kişiden 6’sının oyunu almış bir belediye başkanına, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin ta kendisine soruşturma izni isteniyor.

Ankara’yı 23 yıllık Gökçek esaretinden kurtarıp sosyal belediyecilikle buluşturan Mansur Yavaş Başkanımıza soruşturma izni istendiğini duyuran ise yandaş medya…

Bu soruşturma izni Mansur Yavaş’a değil, Ankaralıların iradesinedir. Bu izin emekliye verilen sosyal yardıma, kömür yardımınadır. Bu izin, bayramdan bayrama bile et yüzü görmeyen sofralara verilen et desteğinedir. Bu izin, öğrencinin içtiği bir kap sıcak çorbayadır.

Şeffaflıktan taviz vermeyen, halka hizmetten başka amacı olmayan Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız. Siyasi kumpaslarınıza hukuki gerekçeler uydurarak başkanlarımızı geri adım attıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmesi, yargı baskısının yeni bir sürecidir.

“Ortada ne hukuka uygun bir gerekçe, ne de kamu zararına dair somut bir tespit vardır. Buna rağmen oluşturulmak istenen algı, Ankara’da dürüst, şeffaf ve israfı bitiren belediyeciliği hedef almaktadır.

Bu ‘siyasi kampanya’, sadece Mansur Yavaş’a değil, Ankara halkının iradesine yöneliktir. Mansur Yavaş’ın kamu yararını önceleyen duruşuna sonuna kadar sahip çıkacağız.”

CHP Grup Başkanvekili paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

“Ankara’nın gelirini Ankaralıya geri veren, başkentimizi fetret devrinden çıkaran ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız.

“Hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız. O kapı, Ankara’yı parsel parsel satanların kapısıdır.”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yine iktidara yakın medyadan öğrendik… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması için Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

“Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle istenen bu izin hukuki değil, apaçık siyasidir. Bugüne kadar öğrencinin, emeklinin, garibanın yanında olan Mansur Yavaş’ın sonuna kadar arkasındayız. Siz, Ankara halkının vicdanına soruşturma açmaya çalıştığınızın farkında mısınız! Sizden korkan sizin gibi olsun!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Mansur Yavaş, bir emeklinin 'bugün de kesilmedi çok şükür' dediği ödenmiş su faturasıdır. Eczanede eli cüzdanına gidip geri dönenin, sessizce aldığı ilaçtır. Mahalle bakkalında utancını yutan garibanın kapatılmış veresiye defteridir.

Millet kimin dürüst çalıştığını, kimin cebini doldurduğunu çok iyi biliyor. Ankara’yı yıllarca parsel parsel satanlara tek bir soruşturma açılmıyor.

Tam anlamıyla siyasi bir soruşturma için aceleyle düğmeye basılıyor. 24 Eylül’de tek tek bütün iftiralarınızı suratınıza çarptı. Ankaralı, 31 Mart’ta yüzde 60,43’lük tokadı attı zaten.

O tokat sadece bir seçim sonucu değildi. Yolsuzluğa, kibire, kumpasa atılan bir tokattı. Kuyruk acınızı anlıyoruz ama bu gol çıkmaz. Rezaletin kitabını yazıyorsunuz. Ankara Mansur Başkanının yanında. Bizler onun sonuna kadar arkasındayız."

